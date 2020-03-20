Gebze meydanındaki banklar korona virüs tedbirleri için kaldırıldı Gebze Belediyesi ekipleri, kent meydanında bulunan bankları korona virüs tedbirleri kapsamında kaldırdı.

Gebze Belediyesi ekipleri, kent meydanında bulunan bankları korona virüs tedbirleri kapsamında kaldırdı.

Gebze Belediyesi ekipleri, kent genelinde korona virüsüne karşı yeni önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, bir yandan cami, park, huzur evi ve kamu binalarında ilaçlama çalışmalarına devam ederken bir yandan da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan ve vatandaşların birbirine yakın bir şekilde oturdukları bankları kaldırdı. Özellikle yaşlı vatandaşların meydanda bulunan banklarda bir arada bulunmalarını engellemek amacıyla gerçekleştirilen çalışma vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

Virüse karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların özellikle son dönemde daha sık kullandıkları ticari taksilerde de dezenfekte çalışması yaptı. Cadde ve sokaklarda virüse karşı yıkama çalışmaları yürüten ekipler, çalışmalarda dezenfekte özelliği olan solüsyonlar kullanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Tüm önlemleri almaya gayret ediyoruz. Fakat burada en büyük görev vatandaşa düşüyor. En iyi korunma yöntemi evinde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak. Vatandaşlarımızdan özelliklede yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızdan evlerinde çıkmamalarını rica ediyoruz. Allah'ın izniyle bu millet bu hastalığı en kısa sürede atlatacaktır. Biz Gebze Belediyesi olarak vatandaşların zorunlu olarak gitmek zorunda kaldıkları alanları dezenfekte etmeye ve önlemler almaya devam edeceğiz. Gebze lütfen evinde kal" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA