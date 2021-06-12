Gebze Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Yol Konforu Arttırıldı

Kırsal kesimler ile ilçe merkezlerinde önemli üstyapı çalışması yapan Kocaeli büyükşehir Belediyesi yolların konforunu arttırmayı sürdürüyor.

Kırsal kesimler ile ilçe merkezlerinde önemli üstyapı çalışması yapan Kocaeli büyükşehir Belediyesi yolların konforunu arttırmayı sürdürüyor. Gebze ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde de bozuk olan kısımlar onarılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

BOZUK OLAN KISIMLAR ONARILDI

Gebze bölgesinde üstyapı çalışması anlamında yoğun mesai harcayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin bozuk kısımlarında öncelikle trimer kazısı yapıldı. Daha sonra kazılan bu kısımlara binder ve aşınma asfaltları serildi.

ÖNEMLİ GÜZERGAHTAKİ BİR CADDE

Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gebze çarşısından D-100 Karayolu'na ve diğer pek çok mevkie ulaşımda önemli bir güzergah olarak vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Trafiğin yoğun olduğu caddede yol çalışması kısımlar halinde, yoğun çalışma ile tamamlandı.

Kaynak: Habermetre