Gebze Mart meclisi yapıldı

04.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:52

Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.



Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan toplantı salonunda gerçekleşti. Meclis oturumu öncesi söz alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geçtiğimiz günlerde İdlip'te yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza baş sağlığı diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz ama Allah'ın izniyle zor günleri atlatacağız. Bu dönemde birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Tekrar şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, milletimizin başı sağ olsun" dedi.



Mart ayı meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanmasıyla başladı. önerge ile gündeme dahil edilen iki maddeyle birlikte on yedi gündem maddesi görüşüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA