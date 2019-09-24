Gebze Kömürcüler İhtisas OSB'nin taşınması projesi

24.09.2019 15:18

Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (GKOSB) taşınması projesiyle ilgili komisyon kurulacağı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dilovası ilçesinde bulunan Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (GKOSB) taşınması projesiyle ilgili düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, GKOSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayhan ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkileri katıldı.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bizim toplantı gündemimiz, Kömürcüler OSB'nin daha uygun bir yere taşınmasıyla ilgiliydi. Bunu görüştük, müzakere ettik. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Dilovası Belediyemiz ve OSB'nin belirleyeceği yetkililerden oluşan bir heyet aracılığıyla, bu sürecin nasıl yönetileceği, uygun yer seçimi, taşınma takvimi ve diğer detaylar üzerinde bir komisyon oluşturulacak. Komisyonun çalışmaları doğrultusunda da inşallah zaman geldikçe onu olgunlaştıkça kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

-"Vatandaşımızın talebi olmadan kentsel dönüşüm çalışmasını başlatmıyoruz"

Büyükakın, gündemlerinde Dilovası ilçesinin taşınmasının bulunmadığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Burada böyle bir gündemimiz olmadı. O ayrı bir konudur. Dilovası'nın mutlaka taşınması diye bir gündemimiz yok. Vatandaşımızın talebi olmadan biz hiçbir yerde kentsel dönüşüm çalışmasını başlatmıyoruz. Orada bizim için asıl ve vazgeçilmez olan vatandaşımızın talebidir. Vatandaşımız böyle bir talepte bulunursa, vatandaşımızın rızasına uygun olarak gerekli çalışmaları ilgili heyetler yaparlar. O çalışma da ayrıca yürür. Buradaki gündemimizin Dilovası'nın taşınmasıyla bir alakası yoktur. Kömürcüler OSB'nin taşınması konusunu değerlendirdik. Yer konusunda bir gelişme yok. Sadece arkadaşlarımızla birlikte konuya ilişkin bir heyetin oluşturulması, yapılacak çalışmalar için burada bir değerlendirme yaptık."

Kaynak: AA