Gebze Kılıçdaroğlu, Adalaet Yürüyüşünün 23. Gününde Açıklama Yaptı

Gebze Kılıçdaroğlu, Adalaet Yürüyüşünün 23. Gününde Açıklama Yaptı

(Tür: Yurt)

Gebze Kılıçdaroğlu, Adalaet Yürüyüşünün 23. Gününde Açıklama Yaptı

(Tür: Yurt)