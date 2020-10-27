Gebze Kaymakamı Güler öğrencilerle bir araya geldi
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Gebze Kaymakamı Güler öğrencilerle bir araya geldi

27.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:23
Gebze Kaymakamı Güler öğrencilerle bir araya geldi

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Güler, yeni bir eğitim ve öğretim yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geç başladığını ve koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Sınıflarda ve diğer alanlarda, sosyal mesafe için uygun yerler oluşturulduğunu aktaran Güler, öğrencilerden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Kaymakam Güler, şunları söyledi:

"Sadece okullarımızda değil bu kurallara hayatın her alanında uyulması gerekmektedir. Özellikle kış mevsiminin gelmesiyle vaka sayılarımız artıyor. Bunun sebebi de sosyal alanlarda insanların kontrolsüz bir şekilde maskesiz ve mesafesiz bir araya gelmesi ve kurallara uymamasından kaynaklanıyor. Sizler birer müfettiş gibi aile fertlerini mutlaka uyarmalısınız."

Öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Kaymakam Güler, "Başarının temelinde planlı ve düzenli çalışmak vardır. Eğer sizler çalışırsanız, gayret ederseniz bu ülkeyi bizlerin bıraktığı noktadan çok daha ileri götürürsünüz. Kendinize hedef koyacaksınız, amacınız olacak ve o hedefe emin adımlarla gideceksiniz. Edepli, ahlaklı, kişilikli, kimlikli ve özgüveninizin yüksek olması gerekmektedir. Mutlaka bir dil bilin ve bol kitap okuyun." ifadesini kullandı.

Kaymakam Güler'e, Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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