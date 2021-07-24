Gebze İstanbul Caddesi'nde yol çizgileri çizildi
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Gebze İstanbul Caddesi'nde yol çizgileri çizildi

Gebze İstanbul Caddesi'nde yol çizgileri çizildi
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Kocaeli genelinde üstyapı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu caddelerdeki yol çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştirerek tamamlıyor.

Kocaeli genelinde üstyapı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu caddelerdeki yol çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştirerek tamamlıyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'nde bulunan ve D-100 Karayoluna bağlantısı olan İstanbul Caddesi'ndeki üstyapı çalışmasında geçtiğimiz günlerde sona gelinmişti. Büyükşehir ekipler çalışmanın tamamlandığı caddenin şimdi de yol çizgilerini çizdi.

ÇALIŞMALAR GECE YAPILDI

Bir yandan şehirdeki birçok yolu yenileyerek vatandaşın seyahat ederken yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da vatandaşın mağdur olmaması için azami gayret gösteriyor. Gebze İstanbul Caddesi'nin ilçe merkezinde yoğun olarak kullanılması ve D-100 Karayolu giriş güzergahı üzerinde olması nedeni ile vatandaşların trafik sıkışıklığı yaşamaması için yol çalışmaları gece saat 22. 00'den sonra sabah saatlerine kadar gerçekleştirdi.

ÇALIŞMA TAMAMLANDI, YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

İstanbul Caddesi'ndeki çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddenin bozuk olan kısımlarında kazı yaptı ve ardından asfalt serimi gerçekleştirdi. Tatlıkuyu Köprüsü'nden başlayan yol çalışması Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi'ne kadar ki kısımda yapıldı. Tamamen biten çalışmalar sonrasında yol çizgileri çizildi.

Kaynak: Habermetre

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