Gebze İnönü Mahallesi'nde iki önemli üst yapı çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gebze İnönü Mahallesi'nde iki önemli üst yapı çalışması

Gebze İnönü Mahallesi'nde iki önemli üst yapı çalışması
Bültenler - Haberler | Güncel

Gebze İnönü Mahallesi'nde bulunan 1968 sokakta kaldırımı imalatı, 1949 sokakta ise asfalt serimi yapılıyor.

Tam kapanma döneminde büyük oranda vatandaşlar evlerinde kalırken trafik yoğunluğunun az olmasını fırsat bilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze İnönü Mahallesi 1968 sokakta kaldırım imalatı gerçekleştirilirken bu yola bağlı 1949 sokakta asfalt serimi yapıldı.

1968 SOKAKTA KALDIRIM İMALATI

Geçtiğimiz haftalarda Gebze Gençlik ve İbrahim Ağa Caddelerini birbirine bağlayan 1968 sokakta (Tüv Türk önü) terasman kazısı ile üst yapı çalışmalarına başlanmıştı. Yolun belli bir kısmına asfalt serimi tam kapanma başlamadan önce gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri şimdi de üst yapı çalışması dahilinde kaldırım imalatı gerçekleştiriyor.

STABİLİZE OLAN 1949 SOKAK ASFALTLANDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1968 sokaktaki çalışmalarına devam ederken diğer taraftan bu sokağa bağlantısı olan 1949 sokakta da asfalt serimi yapıyor. Stabilize olan yolan asfalt serimi ile daha konforlu hale getiriliyor.

Kaynak: Bültenler

PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Metin Oktay Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gebze İnönü Mahallesi'nde iki önemli üst yapı çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 17:10:14. #1.15#

title