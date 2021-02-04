Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin başarısı
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Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin başarısı

04.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:54
Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin başarısı

Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Halil Beşer, İleri Düzey Google Uzmanlık Belgesi aldı.

Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Halil Beşer, İleri Düzey Google Uzmanlık Belgesi aldı.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, daha önce Google'dan 2 başarı belgesi daha alan Beşer'i makamında ağırlayarak tebrik etti.

Beşer de İleri Düzey Google Uzmanlık Belgesi hakkında bilgi vererek, "Dönüşüm optimizasyonu tekniklerini üst düzey kullanarak strateji ve planlamamıza, işin aslı dijital analizler yolu ile site ziyaretçilerinin davranış raporları hakkında üst düzey bilgi sahibi olmak istediğimi belirtirim. İleri Düzey Google Analytics, verilerin nasıl toplandığı ve okunabilir raporlar halinde nasıl işlendiği konusunda yol gösteriyor. Özel verileri toplamak için özel boyutlar, özel metrikler ve etkinlik izlemesi gibi yapılandırmaları nasıl kullanacağıma dair bilgi sahibi oldum." ifadesini kullandı.

Beşer, şunları söyledi:

"Google Analytics dünya üzerinde her web sitesi sahibinin ihtiyacı olan bir analiz sistemi. Her web sitesi sahibi kendi web sitesine Google Analytics izleme kodunu kurmuştur, yalnız kaç kişi verileri doğru bir şekilde işliyor ve ölçümlüyor bilemeyiz. Analytics o kadar çok hizmet sağlıyor ki kullanıcıların web sitelerinde attığı her adımı en ince detayına kadar izlemenize imkanı veriyor. Mesela bir web sitesinde video varsa, kaç kişi videoyu izlemişten tutun da kaç kişi video izlerken o videoyu durdurmuşuna kadar çok ince ve detaylı ölçümleri yapabilme imkanı tanıyor. Benim asıl amacım sosyal medya içeriklerini detaylı bir şekilde analiz etmek maksadıyla bu eğitimleri almaya başladığımı belirtirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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