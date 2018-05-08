Gebze-Halkalı Hattında Son Durum

Bakan Arslan, Gebze-Halkalı demiryolu hattındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu an fiili ilerleme seviyesi yüzde 78. Bu ayın 20'sinde Halkalı'dan başlayarak Kazlıçeşme'ye kadar kesintisiz trenle gelmiş olacağız. Bundan sonra da elektrikti, sinyaldi, nihai işlemleri yapacağız" dedi.

Gebze-Halkalı Hattında Son Durum

Bakan Arslan, Gebze-Halkalı demiryolu hattındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu an fiili ilerleme seviyesi yüzde 78. Bu ayın 20'sinde Halkalı'dan başlayarak Kazlıçeşme'ye kadar kesintisiz trenle gelmiş olacağız. Bundan sonra da elektrikti, sinyaldi, nihai işlemleri yapacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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