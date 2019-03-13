Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Günek Görüntülerle

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Günek Görüntülerle

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHAAçılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.

Kaynak: DHA
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