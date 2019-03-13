Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Günek Görüntülerle
Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHAAçılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.
Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.
Kaynak: DHA