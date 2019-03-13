Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Gün//ek Görüntülerle
Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.
Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.
Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Söğütlüçeşme istasyonu
-istasyona gelen vatandaşlar
-Vatandaşla röp
-Trene binenlerden detay
-Treni bekleyenler
Halkalı ve Gebze tabelaları
Genel ve detaylar
EK GÖRÜNTÜ
-----------
-Küçükçekmece Mustafa Kemal Durağı
-Durağa gelen vatandaşlar
-Trenlerden görüntü
-Detaylar
Kaynak: DHA