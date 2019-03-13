Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Gün

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Gün

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Gün

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA 

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.  

Görüntü Dökümü 

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-Söğütlüçeşme istasyonu

-istasyona gelen vatandaşlar 

-Vatandaşla röp

-Trene binenlerden detay

-Treni bekleyenler

Halkalı ve Gebze tabelaları 

Genel ve detaylar

Kaynak: DHA
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