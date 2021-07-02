Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım

Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 7.5 Milyon TL'lik yatırımla Gebze bölgesine hizmet verecek Gebze Alaettin Kurt Stadı ve Metin Oktay Stadı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 7.5 Milyon TL'lik yatırımla Gebze bölgesine hizmet verecek Gebze Alaettin Kurt Stadı ve Metin Oktay Stadı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, zemini yenilenen Gebze Alaettin Kurt Stadı ve metro istasyon inşaatı nedeniyle yeniden yapımı gerçekleştirilen Metin Oktay Stadın'da inceleme gerçekleştirdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın'ın yer aldığı incelemelere ilk olarak Alaettin Kurt Stadından başlayan Başkan Büyükakın, "Stadımızı FIFA standartlarına uygun şekilde yeniledik. Gece maçları için aydınlatmalarının yanı sıra koşu pisti ve oyun çizgilerini yeniliyoruz. Bu bölgeyi muazzam bir yaşam alanına çevireceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız tabii ki spor yapmaya gönül vermiş tüm vatandaşlarımız buradan faydalanacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'ın da yer aldığı incelemeler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Spor kenti Kocaeli markası için tesisleşmeye önem verdiğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bu nedenle her fırsatı hizmete çevirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Şimdi yaptığımız yenileme çalışmalarıyla amatör ve profesyonel futbolumuza Gebze bölgemizde çok önemli bir katkı sunduk. Bu bölgemizin her bakımdan yeni bir yaşam merkezi olması için de adım atıyoruz. Kulüplerimiz burada çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha güzel bir yerde hizmet edecekler" diye konuştu.

Tesisleri çocuklar ve gençlere hediye edeceklerini ifade eden Büyükakın, "Bu bölgemiz spor şenliklerinin olduğu, ailelerimizin çocuklarıyla hoşça vakit geçirebileceği, sağlıklı yaşam için yürüyüş yapılabilecekleri alan olacak. İki futbol sahamız, ligler başladığında gerek antrenman gerekse resmi müsabakalar için ev sahipliği yapacak. Her şey insanımız için. Bu tesisler de insanımız için. Hayata geçirdiğimiz bu futbol sahalarında dostluk ve kardeşlik içerisinde futbol oynanacağına da yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

İncelemede yer alan ve sonrası da bir açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, "Bu iki sahamızın yeniden yapılması ve Gebze bölgemize hizmet verecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Çok önemli bir yatırım. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Her türlü eksiklikleri giderildiğinde bu alan Gebzeli vatandaşlarımızın rahatça kullanacakları bir alan olacak" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın ise, "Bu iki sahamızın yenilenerek Gebze bölgemize kazandırılması ve her daim amatör sporun her destekçisi olan Tahir Başkanımıza, bir kez daha bu çok önemli hizmeti için çok teşekkür ediyorum. Tahir Başkanımız, bu iki sahaya 7,5 Milyon TL'lik yatırım yaptı. Bu iki güzel saha cıvıl cıvıl olacak, çocuklarımıza ve gençlerimize nezih bir ortamda hizmet verecek" açıklamasını yaptı.

İncelemeler çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KOCAELİ

Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım
Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Taner Ölmez Burak Özçivit
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Gedson Fernandes Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:14:38. #1.15#

title