Gebze Eskihisar'da altyapı çalışması
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Gebze Eskihisar'da altyapı çalışması

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Gebze Eskihisar'da altyapı çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri, Gebze Eskihisar Mahallesi'nde yağmursuyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmasını tamamlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yoğun yağışlarda su baskın riskinin yaşanmaması için şehir genelinde yağmur suyu imalatlarına devam ederken bir yandan da kanalizasyon imalatları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi, Eskihisar Caddesi ve cadde çevresindeki sokaklarda yağmursuyu imalatı ve kanalizasyon yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

400 METRE YAĞMURSUYU HATTI

Çalışma kapsamında iki farklı deşarj noktasından 600 mm çapında muflu beton borular ile yağmursuyu ve kanalizasyon hattı imalatları gerçekleştirildi. Tamamlanmak üzere olan çalışmalar kapsamında 600 metre kanalizasyon ve 400 metre yağmursuyu hattı döşendi. Büyükşehir ekipleri ayrıca ızgara ve parsel çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

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