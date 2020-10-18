Gebze Ekim meclisi tamamlandı
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Gebze Ekim meclisi tamamlandı

18.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:38
Gebze Ekim meclisi tamamlandı

Gebze Belediyesi Ekim ayı olağan meclisi, GKM büyük salonda yapılan 2. oturumla tamamlandı.

Gebze Belediyesi Ekim ayı olağan meclisi, GKM büyük salonda yapılan 2. oturumla tamamlandı.

Gebze Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, GKM büyük salonda yapılan 2. Oturumla tamamlandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönettiği ekim ayı meclisi 2. Oturumunda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemde yer alan 2021 mali yılı performans programı oy çokluğuyla, 2021 mali yılı bütçe tasarısı ve gelir tarifesi oy çokluğuyla, belediye mülkiyetindeki parsellerin kamu işlemlerinde kullanılmak üzere takasına ilişkin komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edilerek kabul edildi.

Gebze Belediyesi'nin 2021 yılı tahmini bütçesinin 400 milyon lira olarak belirlendiği ve gelir-gider kalemlerinin oy çokluğuyla kabul edildiği ekim ayı meclisinin 2. Oturumunda meclis üyelerinin sorularını cevaplayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Eskihisar'a ilişkin bir müjde vereyim. Eskihisar cadde-sokak cephe sağlıklaştırma projesi, Osman Hamdi Bey Müze evinin restorasyonu projesi, Eskihisar kalesinin çevre düzenlemesi projesi tamamlanarak yapım ihalesi aşamasına geldik. En kısa zamanda bu projeler için ihaleye çıkıyoruz. Tarih ve turizm kenti Gebze sloganımıza uygun olarak Gebze'mizdeki tarihi eserlere sahip çıkıyoruz" dedi.

Gebze Belediyesi kasım ayı meclisi 5 kasım Perşembe günü saat 16'da yapılacak. - KOCAELİ

Gebze Ekim meclisi tamamlandı
Gebze Ekim meclisi tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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