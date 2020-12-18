Gebze Doğu Kavşağı'nda çevre düzenlemesi yapılıyor
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Gebze Doğu Kavşağı'nda çevre düzenlemesi yapılıyor

18.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:41
Gebze Doğu Kavşağı'nda çevre düzenlemesi yapılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılan Gebze Doğu Kavşağı'nda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da çevre düzenlemesi yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılan Gebze Doğu Kavşağı'nda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da çevre düzenlemesi yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Gebze'nin ulaşımın önemli bir yere sahip olan Gebze Doğu Kavşağı'nda düzenleme çalışması yapıldı. Yapılan düzenleme çalışması sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de kavşakta çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Karayolları ekiplerinin kavşakta tamamlandığı düzenleme çalışması sonrasında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri 6 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapıyor. Çalışma dahilinde, 250 adet fidan dikilirken toplamda alan 400 adet fidan toprakla buluşturularak ağaçlandırma çalışması tamamlanacak.

Alanın gereken su ihtiyacını karşılaması ve her zaman yeşil kalması için Park ve Bahçeler ekipleri, çalışma yapılan bölgeye otomatik sulama sistemi kuruyor. Sulama siteminin kurulmasında sonra ise çimlendirme çalışması yapılacak. - KOCAELİ

Gebze Doğu Kavşağı'nda çevre düzenlemesi yapılıyor
Gebze Doğu Kavşağı'nda çevre düzenlemesi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:49:39. #1.14#
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