Gebze'den yangın bölgesine yardım eli
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Gebze'den yangın bölgesine yardım eli

Gebze'den yangın bölgesine yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gebze Belediyesi tarafından yangınlarla mücadele eden Antalya'nın Manavgat ilçesine yardım tırı gönderildi.

Gebze Belediyesi tarafından yangınlarla mücadele eden Antalya'nın Manavgat ilçesine yardım tırı gönderildi.

Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan yardım kolileri bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Hijyen seti, çocuk bezi ve gıda malzemelerinden oluşan yardım kolilerinin araçlara yüklendiği Mevlana Kapalı Pazaryeri depo alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Sedat Çelik, Başkan Yardımcısı Yusuf Burkut ve meclis üyesi Mehmet Dinç hazırlıklara ilişkin bilgi aldı. Orman yangınlarıyla mücadelede devlet-millet el ele örnek bir seferberliğin sergilendiğini ifade eden Gebze Belediyesi Başkan Vekili Sedat Çeli, yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara destek olmak için Gebze'nin elinden geleni yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getirdi. - KOCAELİ

Gebze'den yangın bölgesine yardım eli
Gebze'den yangın bölgesine yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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