Gebze'den kısa kısa Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gebze'de kurulan kurban pazarında sıkı pazarlıklar devam ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gebze'de kurulan kurban pazarında sıkı pazarlıklar devam ediyor.

Kirazpınar Mahallesinde kurulan pazarda en büyük ilgiyi, Ağrı'dan gelen 1200 kilogram kurbanlık gördü.

Turan Aslan'ın sahibi olduğu, 35 bin lira değer biçilen 3 yaşındaki kurbanlık, yapılan pazarlıkla 33 bin liraya satıldı.

Kurban Bayramı'nda KOVİD-19 tedbirleri

Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) mücadelesinin Kurban Bayramı süresince de gereken hassasiyetle devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Kadıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milletçe dayanışmanın, bereketin sembolü olan bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını ifade ederek, filyasyon uygulamasıyla tespit edilmiş vakaların yanı sıra bunların temaslılarının da taranmasına devam edildiğini ve bunlardan bulgusu olanlara Kovid-19 testlerinin yapıldığını hatırlattı.

"Gebze ilçemizdeki vatandaşlarımızdan isteğimiz toplu bayramlaşma yapılmaması ve kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemesi." görüşüne yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Bayram ziyaretleri sınırlı olmalı, bayramlaşmaların telefonla yapılmalısı hususunda özellikle 65 yaş ve üstüdeki vatandaşlarımıza, kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza hatırlatırım. Gebzeli vatandaşlarımızdan isteğimiz bu bayrama mahsus, hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalı özellikle el temizliğine dikkat edilmeli. Bir araya gelinecekse de açık hava ortamları tercih edilmeli. Kurban Bayramı'nda, maske ve sosyal mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var."

Kaynak: AA