Gebze'den Halkalı'ya Kesintisiz Hale Getireceğiz'
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Marmaray'ın İstanbulluların hayatını kolaylaştırdığını belirterek, "Bu sene sonunda Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Marmaray'ın İstanbulluların hayatını kolaylaştırdığını belirterek, "Bu sene sonunda Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com