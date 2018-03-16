Gebze'den Halkalı'ya Kesintisiz Hale Getireceğiz'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Marmaray'ın İstanbulluların hayatını kolaylaştırdığını belirterek, "Bu sene sonunda Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz." dedi.