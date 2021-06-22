Gebze'deki önemli noktalara içme suyu hattı imalatı
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Gebze'deki önemli noktalara içme suyu hattı imalatı

Gebze'deki önemli noktalara içme suyu hattı imalatı
Bültenler - Haberler | Güncel

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından İnönü Mahallesi 1968 Sokak (Tüvtürk'ün önündeki yol) ve Arapçeşme Mahallesi Oktay Kaya Caddesi'nde içme suyu altyapı imalatları yapılıyor.

Alt ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, içme suyu alt yapı hatlarında yenileme çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezi, İnönü Mahallesi 1968 Sokak (Tüvtürk'ün önündeki yol) ve Arapçeşme Mahallesi Oktay Kaya Caddesi'nde içme suyu altyapı hatları yenileniyor.

2 BİN 600 METRE İMALAT

İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında İnönü Mahallesi 1968 sokakta 600 metre ve Arapçeşme Mahallesi Oktay Kaya Caddesi'nde 2 bin metre içme suyu altyapı hattı inşa ediliyor. Altyapı çalışmaları sonrasında üst yapı çalışması yapılarak yol konforu sağlanacak.

Kaynak: Bültenler

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