Gebze'deki Önemli Caddelerde Yol Onarımı Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gebze'deki Önemli Caddelerde Yol Onarımı Yapıldı

Gebze'deki Önemli Caddelerde Yol Onarımı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Şehir genelinde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında caddelerin bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor.

Şehir genelinde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında caddelerin bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezinde yoğun olarak kullanılan Koşuyolu, Anibal ve Topçular Caddelerinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından onarım yapılarak yol konforu arttırıldı.

BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze bölgesindeki üstyapı çalışmalarında yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı anda birçok noktada üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için Barış Mahallesi Koşuyolu, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri içerisinde bulunan Anibal ile Köşklü Çeşme Mahallesi'nde bulunan Topçular Caddelerinin bozuk olan kısımları onarıldı. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca Köşklüçeşme Mahallesi 537/1 sokakta da yol onarımı yapıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen İlker Kaleli Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gebze'deki Önemli Caddelerde Yol Onarımı Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 12:50:22. #1.16#

title