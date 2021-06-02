Gebze'deki önemli caddelerde yol onarımı yapıldı

Gebze ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Koşuyolu, Anibal ve Topçular Caddelerinde yol onarımı gerçekleştirildi.

Şehir genelinde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında caddelerin bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezinde yoğun olarak kullanılan Koşuyolu, Anibal ve Topçular Caddelerinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından onarım yapılarak yol konforu arttırıldı.

BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze bölgesindeki üstyapı çalışmalarında yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı anda birçok noktada üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için Barış Mahallesi Koşuyolu, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri içerisinde bulunan Anibal ile Köşklü Çeşme Mahallesi'nde bulunan Topçular Caddelerinin bozuk olan kısımları onarıldı. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca Köşklüçeşme Mahallesi 537/1 sokakta da yol onarımı yapıldı.

Kaynak: Bültenler