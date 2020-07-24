Gebze'deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor
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Gebze'deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Gebze ilçe merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak olan "Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi" projesinde çalışmalar sürüyor.

Gebze'deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor
24.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:51

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Gebze ilçe merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak olan "Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi" projesinde çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin ulaşımına konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birisi olan "Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi" çalışmalarına devam ediyor. Gebze OSB ile Gebze ilçe merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için çalışılan projede, köprüler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, yan yol ve katılım kolları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek. Proje kapsamında yan yol ve katılım kolları Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılacak. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa edilecek. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometre olacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Karayollarının yeni inşa etmeye başladığı, İstanbul tarafındaki birinci köprünün güney kısmında toprakarme çalışmasını tamamladı. Bu noktada başlanan dolgu çalışması kısa sürede bitirilecek.

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında TEM Otoyolu'na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılacak. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa edilecek. Böylece doğu-batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılacak. Projenin 500 gün de tamamlanması ön görülüyor.

Bölgede ulaşım ağının büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında 4 yeni köprü inşa edilecek. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde, mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri 2 çarpı 2 şeritli olarak yıkılarak yeniden yapılacak. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü'nün batısına 2 çarpı 1 ve Kirazpınar köprüsünün doğusuna 2 çarpı 1 şeride sahip yeni iki köprü inşa edilecek.

Proje dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları tarafından inşa edilen köprülerin kuzey ve güney taraflarına yan yol ayrılma ve katılma şeritleri ile birlikte yaklaşık toplam 12 kilometre yol yapılacak. İş kapsamında üst yapı, drenaj aydınlatma, yağmursuyu alt yapı ve küçük sanat yapıları çalışmasını gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında projeye yaklaşık olarak 45 milyon lira harcayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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