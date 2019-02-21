Gebze'deki 7 Katlı Otoparkın Bodrum Kat Betonları Dökülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze çarşıda 7 katlı otopark inşa etmek için çalışmalara başladı. 3'üncü bodrum katın tabliyesini dökmeye başlayan ekipler, inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyor. Gebze Kızılay Caddesi'nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Projede ayrıca izolasyon çalışmaları da başlarken radye temel demir beton imalatları tamamlandı.

OTOPARK ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'nin en işlek caddelerinden biri olan Kızılay Caddesi'nde başlattığı 7 katlı otopark inşaatı iyice şekillenmeye başladı. Yapının 3'üncü bodrum katındaki kolon ve perdelerin demirlerini bağlayan ekipler, kalıp imalatlarını yaptıktan sonra betonları dökmeye başladı. Asansör kovalarının kazı işlemlerini de tamamlayan ekipler, grobeton çalışmalarına devam ediyor. İzolasyon çalışmalarına da devam eden ekipler, 3'ncü bodrum katın beton işlerini tamamlamak üzere.

497 ARAÇ KAPASİTESİNDE OTOPARK

3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

KATLARA ASANSÖRLE ÇIKILACAK

7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.

Kaynak: Bültenler