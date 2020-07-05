Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (3)
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi.
05.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:27
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. kazanın ardından olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti.
Kaynak: DHA