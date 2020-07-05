Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (3) KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. kazanın ardından olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kaynak: DHA