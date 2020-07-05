Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (2)
KAZADA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ TEM Otoyolu Tembelova mevkiinde otobüsün köprü ayağına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde ölürken, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
05.07.2020 22:18 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:25
KAZADA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
TEM Otoyolu Tembelova mevkiinde otobüsün köprü ayağına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde ölürken, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: DHA