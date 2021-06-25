Gebze'de yol onarımlarına devam ediliyor
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Gebze'de yol onarımlarına devam ediliyor

Gebze'de yol onarımlarına devam ediliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gebze ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bazı cadde ve sokaklarda yapım ve onarım çalışması yapılarak yol konforu arttırılıyor

Şehir genelinde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında caddelerin bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde yoğun olarak kullanılan 1172 sokak, Ahmet Pembegüllü Caddesi, Yaşar Doğu Caddesi ile Mollafenari Caddesinde yol yapım ve onarımı yapılarak, yol konforu arttırılıyor.

BOZUK KISIMLAR ONARILIYOR

Gebze bölgesindeki üstyapı çalışmalarında yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı anda birçok noktada bu çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için Sultan Orhan Mahallesi'ndeki 1172 Sokağın bozuk kısmına binder asfalt serildi. Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembe Güllü Caddesi ile Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bozuk olan kısımlarda asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca daha bir kısmı tamamlanan Pelitli yolundan Mollaferi Köyü'ne uzanan Mollafenari Caddesi'nin bin 700 metrelik kısmında trimer kazı yapılırken hemen akabinde asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

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