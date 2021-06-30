Gebze'de Yol Konseri yeniden başladı
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Gebze'de Yol Konseri yeniden başladı

Gebze'de Yol Konseri yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Gebze'de 'Yol Konserleri', THM sanatçısı Ünal Dursun ve 80'ler dizisinin Bekçi Bekir'inin stand-up gösterisiyle yeniden başladı.

Gebze'de 'Yol Konserleri', THM sanatçısı Ünal Dursun ve 80'ler dizisinin Bekçi Bekir'inin stand-up gösterisiyle yeniden başladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla başlatılan Yol Konserlerine Covid-19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları nedeniyle ara verilmişti. THM sanatçısı Ünal Dursun ve 80'ler dizisinin Bekçi Bekir'inin stand-up gösterisiyle renk kattığı Yol Konseri etkinliğine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, Selamet Güner, Ali Kaya, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, nakliyeci esnafları ve şoförler katıldı.

Program öncesi konuklara hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geride bıraktığımız zorlu pandemiyle mücadele zamanlarında başta gıda, sebze, meyve ve hatta tıbbi ihtiyaçları yurdun dört bir yanına ulaştıran değerli nakliye emekçisi siz değerli hemşerilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Köyünüze kentinize giderken de kültür elçisi olarak Gebze'yi oralara götürmeniz temennisiyle başlattığımız Yol Konseri etkinliğimizi kaldığımız yerden sürdüreceğiz inşallah. Hizmet sektörünün önemli kollarından birisi olan lojistik sektörünün önemli aktörleri olan siz değerli esnaf ve şoför kardeşlerimizin konforunu arttırıcı yeni çalışmalara da devam edeceğiz" dedi.

Selamlama konuşmasının ardından 80'ler dizisinin Bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk'un komedi gösterisi ve sunumu, Türk Halk Müziği sanatçısı Ünal Dursun ve saz ekibinin türkü konseriyle sona erdi. Programa katılan nakliyeci esnafları ve uzun yol şoförleri etkinlik için Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Gebze'de Yol Konseri yeniden başladı
Gebze'de Yol Konseri yeniden başladı
Gebze'de Yol Konseri yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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