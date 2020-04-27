Gebze'de yol bakım onarım çalışmaları sürüyor Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte sezona yol bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte sezona yol bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, Marmara Uzmanlar TIR Garajında sıcak asfalt çalışmaları yapıyor. Ekipler ayrıca Ovacık Mahallesi 4301 Sokak'ta parke, 4303 Sokak'ta ise taş duvar çalışmalarını da sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA