Gebze'de yeni futbol sahasının inşasına başlandı
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Gebze'de yeni futbol sahasının inşasına başlandı

01.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:19
Gebze'de yeni futbol sahasının inşasına başlandı

Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni futbol sahasının inşası için çalışmalara başlandı.

Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni futbol sahasının inşası için çalışmalara başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Darıca Metrosu inşaatı kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni bir futbol tesisinin yapılması için Ekim ayında bir ihale gerçekleştirmişti. Gebze şehir merkezinde amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Hafta sonu çalışmalara başlayan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, projeyi 200 günde tamamlamayı hedefliyor.

4 bin 500 metrekare alanda yapılacak olan inşaat çalışmalarında 50x70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçirilecek. 264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak.Yeni saha kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının hemen yanına inşa ediliyor. Çalışma dahilinde ekipler alanda kazı yapıyor. Önümüzdeki günlerde alanda bulunan tek katlı yapının yıkımı gerçekleştirilecek. Sporcu ve vatandaşlara Gebze şehir merkezinde spor yapma imkanı sağlayacak proje, toplamda 2 milyon 525 bin TL'ye mal olacak. - KOCAELİ

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Gebze'de yeni futbol sahasının inşasına başlandı
Gebze'de yeni futbol sahasının inşasına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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