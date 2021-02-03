Gebze'de yaşayan lise öğrencisi, belediye sayesinde işitme cihazına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gebze'de yaşayan lise öğrencisi, belediye sayesinde işitme cihazına kavuştu

03.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:01
Gebze'de yaşayan lise öğrencisi, belediye sayesinde işitme cihazına kavuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Selin Sude Baş, temin edilen işitme cihazı sayesinde derslerini daha rahat takip edebilecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Selin Sude Baş, temin edilen işitme cihazı sayesinde derslerini daha rahat takip edebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kulağındaki işitme kaybı nedeniyle duymakta zorlanan Baş'ın yardımına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz koştu.

Temin edilen cihazla işitme kaybı sona eren lise öğrencisi, belediyeyi ziyaret ederek Büyükgöz'e teşekkür etti.

Dersler ve eğitim hedefleri hakkında bir süre sohbet ettiği öğrenciye başarı dileyen Büyükgöz, gençlerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Selin Sude Baş da derslere katılmasındaki zorlukların artık ortadan kalkacağını belirterek, gelecekte başarılı bir grafik tasarım uzmanı olmak istediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Bülent Serttaş
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gebze'de yaşayan lise öğrencisi, belediye sayesinde işitme cihazına kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:00:36. #1.15#
title