Gebze'de yangın var mı? Gebze'de yangın mı var?
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Gebze'de yangın var mı? Gebze'de yangın mı var?

Gebze'de yangın var mı? Gebze'de yangın mı var?
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Türkiye'nin birçok yerinden gelen yangın haberlerinin ardından vatandaşlar kendi yaşadıkları il ve ilçelerde yangın olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Yangın sebebiyle oldukça tedirgin olan vatandaşların son olarak merak ettiği yer ise Gebze oldu. Peki, Gebze'de yangın var mı? Gebze'de yangın mı var?

Türkiye yangınla mücadelede en kötü günlerini yaşıyor. Ülkemizin ciğerleri olarak nitelendirilen ormanlık arazilerde çıkan yangınlar sonrası birçok yerde can ve mal kaybının yanı sıra binlerce hektarlık ağaçlık alan, birçok hayvan zarar gördü. Ülkemizde yaşanan yangınlar sonrası vatandaşlar kendi bulundukları bölge ve şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili araştırma yapmakta. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği yerler arasında Gebze'de yangın var mı? Gebze'de yangın mı var?

GEBZE'DE YANGIN MI VAR?

Vatandaşların en çok merak ettiği yerlerden olan Gebze'de yangın olduğuna dair bir bilgi şuan için yer almamakta. 3 Ağustos 2021 itibariyle Gebze'de yangın olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmamakta.

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