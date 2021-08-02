Gebze'de yakıt tankı yandı
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Gebze'de yakıt tankı yandı

Gebze'de yakıt tankı yandı
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kimya fabrikasının fuel oil tankı yandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kimya fabrikasının fuel oil tankı yandı. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, tankın bulunduğu depo da hasar gördü.

Gebze'de, D-100 yolu yanındaki kimya fabrikasının fuel oil tankında, öğle saatlerinde yangın başladı. Tanktaki yangını fark eden fabrika çalışanları, hemen itfaiyeye haber verdi. Alevler, tankın bulunduğu depoyu kısa sürede kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Depo, kullanılmaz hale gelirken, fabrikanın bulunduğu caddeye de suyla karışık yakıt aktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gebze'de yakıt tankı yandı
Gebze'de yakıt tankı yandı
Gebze'de yakıt tankı yandı
Gebze'de yakıt tankı yandı
Gebze'de yakıt tankı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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