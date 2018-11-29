Gebze'de Viyadükteki Çökmede Ölen İşçinin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak hayatını kaybeden demir ustası Sıddık Canpolat'ın (46) otopsi işlemleri tamamlandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak hayatını kaybeden demir ustası Sıddık Canpolat'ın (46) otopsi işlemleri tamamlandı. Canpolat'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Darıca'ya götürüldü.
Görüntü dökümü
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-Cenaze aracının çıkışı
-Adli Tıp Kurumu'ndan detay
-Canpolat'ın fotoğrafı - İstanbul