Gebze'de Viyadük İnşaatı Sırasında Beton Blok Düştü; 3 Ölü, 1 Yaralı (12)

Gebze'de Viyadük İnşaatı Sırasında Beton Blok Düştü; 3 Ölü, 1 Yaralı (12)

ENKAZDA KALAN SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDIKuzey Marmara Otoyolu'nda çöken enkazın altında kalan son işçinin cesedi 23.14 sıralarında çıkarıldı.

Gebze'de Viyadük İnşaatı Sırasında Beton Blok Düştü; 3 Ölü, 1 Yaralı (12)

ENKAZDA KALAN SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çöken enkazın altında kalan son işçinin cesedi 23.14 sıralarında çıkarıldı. Enkazdan 1 işçi yaralı olarak çıkarılırken, 3 işçinin ise cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

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