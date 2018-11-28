Gebze'de Viyadük İnşaatı Sırasında Beton Blok Düştü; 3 Ölü, 1 Yaralı (12)
ENKAZDA KALAN SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDIKuzey Marmara Otoyolu'nda çöken enkazın altında kalan son işçinin cesedi 23.14 sıralarında çıkarıldı.
ENKAZDA KALAN SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI
Kuzey Marmara Otoyolu'nda çöken enkazın altında kalan son işçinin cesedi 23.14 sıralarında çıkarıldı. Enkazdan 1 işçi yaralı olarak çıkarılırken, 3 işçinin ise cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.