Gebze'de vatandaşlardan rayiç bedel yazısı istenmeyecek
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Gebze'de vatandaşlardan rayiç bedel yazısı istenmeyecek

12.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:56
Gebze'de vatandaşlardan rayiç bedel yazısı istenmeyecek

Gebze Kaymakamlığı, tapu işlemleri sırasında vatandaşlardan rayiç bedel yazısının artık istenmeyeceğini bildirdi.

Gebze Kaymakamlığı, tapu işlemleri sırasında vatandaşlardan rayiç bedel yazısının artık istenmeyeceğini bildirdi.

Gebze Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Tapu Müdürlüğünde gayrimenkul satış işlemi yapan vatandaşlardan, belediyeden rayiç bedel yazısı getirmesi gerekiyordu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşlardan rayiç bedeli yazısı artık istenmeyecek ve Tapu Müdürlüğünce bu bilgiler sistem üzerinden doğrudan çekilecek. Bu sayede vatandaşlar belediyeye gitmek zorunda kalmayarak zamandan tasarruf edeceklerdir.

Tapu Müdürlüğü ile Gebze Belediyesi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde, Gebze Belediyesine herhangi bir vergi borcu olmayan tüm gerçek ve tüzel kişilerin Gebze Tapu Müdürlüğünde işlem yaparken talep edilen Emlak Beyan Değer (Rayiç Bedel) yazısı artık istenmeyecektir.

Böylelikle vatandaşın daha kaliteli hizmet alması, bürokrasinin azaltılması ve vatandaşların iki kurum arasındaki zaman kaybının önüne geçilerek Gebze'de yaşayan vatandaşların hizmetine sunularak kağıt israfı ve kırtasiyecilik minimum seviyeye indirildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Mustafa Güler de "Yapılan işbirliği çerçevesinde Tapu Müdürlüğü online bağlantısı ile Gebze Belediyesi tarafından uygulanan yazılım sayesinde sistem üzerinden Tapu Müdürlüğü personeli emlak beyan değerini kendisi alacaktır. Ayrıca yapılan bu uygulamanın Kocaeli ili dahilinde ilk kez ilçemizde uygulanmaya başlanması hususunda emeği geçen Tapu Müdürlüğümüze ve Belediye Başkanlığımıza çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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