Gebze'de, üstü açık otobüsle bandolu 19 Mayıs kutlaması KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Ticaret Odası tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlama düzenlendi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Ticaret Odası tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlama düzenlendi. Üstü açık otobüsle Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde bando eşliğinde tur atıldı.

Gebze Ticaret Odası'nca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu halka yaşatıldı. Üstü açık otobüste bulunan bando, marşlar çalarken, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde tur atıldı. Pencere ve balkonlara çıkanlar da ellerindeki bayraklarla coşkuya ortak oldu.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, koronavirüs nedeniyle herkesin evlerinde bulunduğunu belirterek, "O günkü şartlarla 'Benim karakterim özgürlük ve bağımsızlık' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını kutluyorum. Onların anısına bugünü kutluyoruz. Özellikle bu günümüzü gençlerimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimi sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bugünlerde virüsten dolayı insanlar evlere mahkum olmuş durumda. Biz hem onlara biraz moral olsun hem de milli değerlere Gebze Ticaret Odası olarak nasıl sahip çıktığımızı gösterelim istedik. Kentimizin farklı yerlerini gezeceğiz. Biz şunu öğrendik ki biz yere düşsek bile her zaman ayaktayız" dedi.

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Kaynak: DHA