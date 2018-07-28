Gebze'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskihsar Caddesi'nde sahil yönüne gitmekte olan Yusuf Aslankılıç'ın kullandığı 06 GFT 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.
1572 Sokak kesişimindeki binanın korkuluklarına çarparak duran otomobil, istinat duvarından aşağı düşmekten kurtuldu.
Kazada yaralanan sürücü Aslankılıç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.