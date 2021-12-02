Gebze'de toplu taşımaya yeni düzenleme

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de hizmet veren 2 farklı hatta güzergah değişikliği yaparken, ekspres hizmeti verecek yeni hattı vatandaşların hizmetine sundu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 406 nolu İnönü-Sırasöğütler hattı ile 417 nolu Gebze Marmaray İstasyon-Huzurkent hattında birleşime gitti. 406 hat kodu ile yeni hizmete başlayacak olan hat Huzurkent ile Sırasöğütler arasında hizmet verecek. 406 nolu hat hem gidiş hem de dönüş yönünde İbrahimağa Caddesini kullanabilecek.

406 ve 417 nolu hatların birleştirilerek hem gidiş hem de dönüş yönünde İbrahimağa Caddesini kullanacak olması sebebiyle 418 nolu hattın da dönüş yönü güncellendi. 418 nolu hat Issıkgöl Caddesinden hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeler yarın itibariyle geçerli olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarından itibaren 431 nolu hatta seferlere başlıyor. Perşembe günü itibariyle Gebze Marmaray İstasyonu ve Kirazpınar Mahallesi arasında ekspres bir toplu taşıma hattı hizmet vermeye başlayacak. 431 nolu hat Kirazpınar Mahallesi içerisinde Emlak Konutları 1., 2. ve 3. etap ile TOKİ konutlarına girerek vatandaşların Gebze ilçe merkezine daha hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacak. - KOCAELİ

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