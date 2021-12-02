Gebze'de toplu taşımaya yeni düzenleme

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Bu kapsamda 2 farklı hatta güzergâh değişikliği ve birleştirme işlemi yapılırken, 1 yeni hat vatandaşların hizmetine sunuldu.

406 VE 417 NO'LU HATLAR BİRLEŞTİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 406 no'lu İnönü-Sırasöğütler hattı ile 417 no'lu Gebze Marmaray İstasyon-Huzurkent hattında birleşime gitti. 406 hat kodu ile yeni hizmete başlayacak olan hat Huzurkent ile Sırasöğütler arasında hizmet verecek. 406 no'lu hat hem gidiş hem de dönüş yönünde İbrahimağa Caddesini kullanabilecek.

418 NO'LU HATTA GÜNCELLEME

406 ve 417 no'lu hatların birleştirilerek hem gidiş hem de dönüş yönünde İbrahimağa Caddesini kullanacak olması sebebiyle 418 nolu hattın da dönüş yönü güncellendi. 418 no'lu hat Issıkgöl Caddesinden hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeler 02 Aralık 2021 Perşembe günü itibariyle geçerli olacak.

431 NO'LU İSTASYON–KİRAZPINAR SEFERLERİ BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 02 Aralık tarihinden itibaren 431 no'lu hatta seferlere başlıyor. Perşembe günü itibariyle Gebze Marmaray İstasyonu ve Kirazpınar Mahallesi arasında ekspres bir toplu taşıma hattı hizmet vermeye başlayacak. 431 no'lu hat Kirazpınar Mahallesi içerisinde Emlak Konutları 1., 2. ve 3. etap ile TOKİ konutlarına girerek vatandaşların Gebze ilçe merkezine daha hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacak.

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