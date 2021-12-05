Gebze'de tırda çıkan yangın korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gebze'de tırda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gebze'de tırda çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tırın sürücü kabininde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tırın sürücü kabininde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 L 1941 plakalı Mercedes marka tırın sürücü kabininde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, çıkan küçük çaplı yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında tırda maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Gebze'de tırda çıkan yangın korkuttu

Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi: 1'i çocuk 3 kişi balkonda atlayarak canını kurtardı

Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi: 1'i çocuk 3 kişi balkonda atlayarak canını kurtardı

 Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi: 1'i çocuk 3 kişi balkondan atlayarak canını kurtardı

Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi: 1'i çocuk 3 kişi balkondan atlayarak canını kurtardı

 Lüks otomobiliyle aşırız hız yapınca direğe çarptı! 3 kişi ağır yaralandı

Lüks otomobiliyle aşırız hız yapınca direğe çarptı! 3 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title