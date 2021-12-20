Gebze'de tartıştığı kişiye bıçak çeken sürücü kendini yaraladı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiye bıçak çeken sürücü, yere düşünce bıçakla elinden yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiye bıçak çeken sürücü, yere düşünce bıçakla elinden yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda, aracının lastik basıncını düzelten T.A. ile su almak için hava su saatine yanaşmak isteyen M.Ö.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracına giderek bıçak alan M.Ö.A, T.A'nın üzerine yürüdüğü sırada dengesini kaybedip yere düşünce elinden yaralandı.
M.Ö.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, T.A'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.