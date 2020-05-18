Gebze'de tarımsal üretim Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürüyor
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Gebze'de tarımsal üretim Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarımsal üretim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında aralıksız sürüyor.

Gebze'de tarımsal üretim Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürüyor
18.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:18

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarımsal üretim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında aralıksız sürüyor.

Kırsal kesimdeki çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başladıkları tarlalarında iftar saatine kadar çalışıyor.

Çiftçi Nuri Ballı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tartalarda üretim ve hasat faaliyetlerini aksatmadan sürdürdürdüklerini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçilere kolaylık sağlandığını anlatan Ballı, "Koronavirüs günlerinde de üretimimize devam ediyoruz. Devletimizin bize verdiği destekle biz de üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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