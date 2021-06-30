Gebze'de takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, K.K. yönetimindeki 34 DIE 285 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkan 4 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı.
Otomobilin çekici marifetiyle çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal