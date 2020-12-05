Gebze'de sokakları kısıtlamada baştan sona temizleniyor
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Gebze'de sokakları kısıtlamada baştan sona temizleniyor

05.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:58
Gebze'de sokakları kısıtlamada baştan sona temizleniyor

Gebze Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda ilçenin ana arterleri ve caddelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda ilçenin ana arterleri ve caddelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçenin temiz kalması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler ilk olarak Fatih Devlet Hastanesi bahçesinde yıkama çalışması gerçekleştirdi. Gebze'nin tüm mahallelerinde hafta sonu detaylı bir temizlik çalışması yapan ekipler, boş alanlara gelişi güzel atılan çöpleri temizleyerek kaldırdı. Çöp konteynerleri yanlarına bırakılan iri hacimli atıkları da kaldıran ekipler ayrıca yer altı ve yer üstü konteynırlarını özel solüsyonla dezenfekte etti. Ekipler yıpranan çöp konteynerlerini de tamir ederek onardı. - KOCAELİ

Gebze'de sokakları kısıtlamada baştan sona temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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