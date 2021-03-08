Gebze'de servis minibüsüyle taksi çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi'nde B.Y. idaresindeki 41 T 3064 plakalı ticari taksi ile N.K. yönetimindeki 34 LMK 044 plakalı servis minibüsü 324 ve 326 sokak kesişiminde çarpıştı.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal