Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu (2)
EMEKLİ ÖĞRETMENKocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahilde cesedi bulunan kişinin emekli öğretmen Rıza Konak (62) olduğu belirlendi.
EMEKLİ ÖĞRETMEN
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahilde cesedi bulunan kişinin emekli öğretmen Rıza Konak (62) olduğu belirlendi. İstanbul Kartal'da oturan Rıza Konak'ın hiç evlenmediği, annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, 1 Kasım gününden bu yana kayıp olduğu belirtildi. Rıza Konak'ın, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanılmazken, ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.