Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu (2)

05.11.2019 13:04

EMEKLİ ÖĞRETMEN

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahilde cesedi bulunan kişinin emekli öğretmen Rıza Konak (62) olduğu belirlendi. İstanbul Kartal'da oturan Rıza Konak'ın hiç evlenmediği, annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, 1 Kasım gününden bu yana kayıp olduğu belirtildi. Rıza Konak'ın, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanılmazken, ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA