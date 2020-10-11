Gebze'de 'sağlıklı yaşam' yürüyüşleri başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gebze'de 'sağlıklı yaşam' yürüyüşleri başladı

11.10.2020 16:42 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:46
Gebze'de 'sağlıklı yaşam' yürüyüşleri başladı

Gebze Belediyesi tarafından 'sağlıklı yaşam' adı altında düzenlenen yürüyüşler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde, Millet Bahçesi projesinin hayata geçirileceği eski askeri kışla alanında başladı.

Gebze Belediyesi tarafından 'sağlıklı yaşam' adı altında düzenlenen yürüyüşler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde, Millet Bahçesi projesinin hayata geçirileceği eski askeri kışla alanında başladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde düzenlenen 'sağlıklı yaşam yürüyüşleri' geniş bir katılımla başladı. Millet Bahçesi Projesi'nin hayata geçirileceği, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından düzenlendiği askeri kışla alanında sağlıklı yaşam yürüyüşlerinin ilkine sporseverler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri katıldı. Gebzelilerinde katılım gösterdiği sağlıklı yaşam yürüyüşünün hafta sonları devam edeceğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine katılımlarından ötürü teşekkür etti. - KOCAELİ

Gebze'de 'sağlıklı yaşam' yürüyüşleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Caner Erkin Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Belen Rusya Bakan Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gebze'de 'sağlıklı yaşam' yürüyüşleri başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 16:48:14. #1.15#
title