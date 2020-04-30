Gebze'de Ramazan erzakları evlere ulaştırılıyor Gebze Belediyesi, Ramazan kolileri vatandaşların adreslerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Gebze Belediyesi, Ramazan kolileri vatandaşların adreslerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Gebze Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Ramazan ayına yönelik erzak kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor. Kurulan özel ekipler tarafından belirlenen program dahilinde adreslere teslim edilen erzak kolileri; bir ailenin temel gıda ihtiyaçları karşılanacak şekilde hazırlandı.

Ramazan'da, belirlenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak için dağıtım çalışmalarının hızla tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ramazan paylaştıkça güzel. Paylaşma ayı olan mübarek Ramazan'da vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere erzak kolilerimizi adreslerine gönderilmek üzere ekiplerimizi ilçemizin dört bir yanına yönlendirdik. İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm Gebzeli hemşehrilerimizin bu mübarek ayda da yanlarında ve emrindeyiz. Ramazanımız mübarek olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA